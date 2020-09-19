Екатерина Волкова десять лет проходила с осколком зуба в десне, однако недавно он воспалился и привёл к проблемам со здоровьем.

Актрисе пришлось срочно лечь под нож хирургов и удалить злосчастный осколок.

"Наступают холода, берегите себя, пожалуйста, утепляйтесь, и цените своих близких, которые могут вас пожалеть в такие минуты, позаботиться — это очень важно, когда есть такие рядом. Простите за моё нытье, меня вот как раз сейчас некому пожалеть — поэтому пишу вам", — пожаловалась артистка.