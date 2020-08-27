Мария Кожевникова, звезда сериала "Универ" рассказала, почему у неё, несмотря на стремление к естественной красоте, стоят виниры.

"Мне частенько пишут, что вы, типа, всегда выступаете за естественную красоту, а сами поставили виниры. Да, у меня виниры, но в моем случае это вынужденная мера", — комментирует актриса.

Как оказалось, это следствие детской травмы.

"Когда мне было еще 12 лет, я на тренировке упала в обморок и плюс, на мою везучесть, упала я прямо на батарею. Такую советскую, чугунную! Как следствие — перелом пальцев и выбитые передние зубы. Штифт и затем много лет мучений, ломались постоянно! Один раз это произошло даже за 3 минуты до свидания! Я вся нарядная и без переднего зуба, красотка просто, — шутит девушка. — И только когда я поставила виниры, всё изменилось. Сейчас я очень довольна".