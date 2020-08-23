Анастасия Стоцкая больше не хочет заводить детей

Недавно стало известно, что Анастасия Стоцкая ждёт второго ребенка от Владимира Преснякова.

Артистка призналась, что после рождения второго ребенка она изменит приоритеты и не будет больше заводить детей. Стоцкой не нравится её фигура. При росте 171 сантиметр она весит 55 килограммов. Несмотря на то, что это считается нормальным весом при росте певицы, она хочет похудеть.

Стоцкая не является сторонницей диет, поскольку полагает, что они дают кратковременный результат.