Ефремов вновь решился поехать на суд

Актёр Михаил Ефремов по дороге в Пресненский суд Москвы. На сегодня, 18 августа, было перенесено заседание, которое так и не состоялось из-за проблем со здоровьем артиста.

11 августа Ефремов прибыл в здание суда, но почувствовал недомогание. Медики "скорой" обнаружили у него предынсультное состояние и госпитализировали.

Несколько дней назад актёра выписали из больницы.