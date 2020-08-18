Актёр Михаил Ефремов по дороге в Пресненский суд Москвы. На сегодня, 18 августа, было перенесено заседание, которое так и не состоялось из-за проблем со здоровьем артиста.
11 августа Ефремов прибыл в здание суда, но почувствовал недомогание. Медики "скорой" обнаружили у него предынсультное состояние и госпитализировали.
Несколько дней назад актёра выписали из больницы.
После того как стало известно о телефонных разговорах белорусского и российского президентов, состоявшихся в минувшие выходные, CNN разразилась большой статьёй.