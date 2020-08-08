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Анастасия Решетова объяснила, почему Тимати не было на юбилее его отца

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Российский рэпер Тимати и его гражданская жена Анастасия Решетова отдыхают отдельно друг от друга. Хип-хоп исполнитель уехал с мамой и дочерью от Алены Шишковой в Грецию. Модель отправилась с сыном к отцу Тимати во Францию.

В Instagram Анастасия Решетова рассказала, что Ильдар Юнусов празднует в Сен-Тропе юбилей. Но Тимати так и не приехал к отцу на день рождения. «У него очень много работы», - объяснила Анастасия Решетова.

Ранее модель объяснила, почему они не отдыхают с Тимати вместе. Рэпер не приехал к отцу, потому что его родители поссорились. Ильдар Юнусов запрещает бывшей жене появляется в его доме.

 

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