Хейтеры высмеяли "женскую" футболку мужа Кристины Орбакайте

Российская певица Кристина Орбакайте поделилась с подписчиками в соцсети Instagram новой семейной фотографией из отпуска в Майами: в кадре она позирует с супругом Михаилом Земцовым и дочкой Клавдией.

"Карантин плавно перешёл в отпуск", — написала артистка.

Большинство подписчиков оценили фотографию, засыпав певицу комплиментами о пожеланиями отлично провести время. Однако нашлись и те, кто смог придраться даже к такому безобидному кадру.