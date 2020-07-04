Российская певица Кристина Орбакайте поделилась с подписчиками в соцсети Instagram новой семейной фотографией из отпуска в Майами: в кадре она позирует с супругом Михаилом Земцовым и дочкой Клавдией.
"Карантин плавно перешёл в отпуск", — написала артистка.
Большинство подписчиков оценили фотографию, засыпав певицу комплиментами о пожеланиями отлично провести время. Однако нашлись и те, кто смог придраться даже к такому безобидному кадру.
"Мужу нельзя было купить мужскую футболку? Женскую надел — обеднели богачи", — написал под постом один из пользователей.
На переговорах в Берлине Москва намерена потребовать от Киева конкретных мер по урегулированию ситуации в Донбассе. Ответ должен быть представлен до 6 июля.