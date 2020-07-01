Дана Борисова назвала звёзд, страдающих от наркотической зависимости

Российская телеведущая Дана Борисова в интервью YouTube-шоу депутата Виталия Милонова рассказала, что среди звёзд шоу-бизнеса очень многие страдают от наркотической и алкогольной зависимости.

Борисова заявила, что тест на содержание наркотических веществ был бы положительным у таких известных людей, как: телеведущая Настя Ивлева, певец Элджей и журналист Юрий Дудя.

Также Дана упомянула и Ксению Собчак, отметив, что та страдала от алкогольной зависимости.

"У нас сейчас на телевидении всех проверяют на коронавирус, но я бы с удовольствием заставляла звёзд перед каждой съёмкой сдавать анализ мочи, думаю, мы бы узнали много интересного", — отметила Борисова.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что отец Даны Борисовой ночует в подъездах и на лавочках.