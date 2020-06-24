Принц Гарри тайно прилетел в Лондон без Меган Маркл

По британским СМИ разлетелась срочная новость: принца Гарри заметили в лондонском аэропорту в полном одиночестве. Он вернулся на родину без своей супруги Меган Маркл и ребенка. его сопровождали только два охранника.

Источники, близкие к королевской семье, утверждают, что Гарри вернулся в Лондон, чтобы решить проблемы с визой, поскольку он не может оставаться в США более 90 дней и этот срок уже истекает.

Примечательно, что принц прилетел на частном самолете, хотя ранее пара публично выступала против частных бортов, поскольку они загрязняют окружающую среду.