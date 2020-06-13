Гражданская жена погибшего Сергея Захарова, в гибели которого виновен актер Михаил Ефремов, осталась без средств на существование.

Её банковскую карту, на которую велся сбор средств, заблокировали. Менеджеры банка посоветовали ей лично обратиться для восстановления карты, но только после праздников.

"Она скромная женщина, помощи не додумалась бы просить. У него тяжелое материальное положение. Ее карту неожиданно заблокировали. Каким образом и кто это сделал — не понятно. Ирина связалась с банком, ей сказали лично приезжать после праздников и разбираться. Дело в том, что на той карте были еще и собственные деньги Иры. Там накопилась приличная сумма, она собиралась лечить зубы. У нее пародонтоз, требовалось лечение", — сообщила подруга Ирины Стерховой.