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Долинский дал советы Ефремову, как вести себя в тюрьме

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Заслуженный артист России Владимир Долинский, отсидевший четыре года в тюрьме, рассказал о том, что там ждет Михаила Ефремова. Он почти уверен, что суд не смягчит наказание актеру и тот отправится за решетку.

"Там тоже люди живут, там тяжелая, но жизнь… В тюрьме есть свой ритм и распорядок жизни, очень трудные и своеобразные. Но и там люди привыкают, всегда можно что-то сделать, себя поддержать", — пояснил Долинский.

"Самое страшное попасть туда больным, в тюрьме тебя никто лечить не станет", — добавил артист.

 

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