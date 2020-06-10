Заслуженный артист России Владимир Долинский, отсидевший четыре года в тюрьме, рассказал о том, что там ждет Михаила Ефремова. Он почти уверен, что суд не смягчит наказание актеру и тот отправится за решетку.

"Там тоже люди живут, там тяжелая, но жизнь… В тюрьме есть свой ритм и распорядок жизни, очень трудные и своеобразные. Но и там люди привыкают, всегда можно что-то сделать, себя поддержать", — пояснил Долинский.

"Самое страшное попасть туда больным, в тюрьме тебя никто лечить не станет", — добавил артист.