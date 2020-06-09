Соловьев назвал Ефремова "пьяной тварью и убийцей"

Телеведущий Владимир Соловьев назвал актера Михаила Ефремова, попавшего в пьяное ДТП, "пьяной тварью и убийцей". С таким заявлением он выступил в эфире радиостанции "Вести ФМ".

"Ефремов — убийца! Михаил Ефремов — убийца… Ефремов — убийца! И если сейчас вы, сволочи, начнете отмазывать эту убийцу, то вы — соучастники этого убийства! Вам, либерастные сволочи, вы считаете все можно?! Ваш кумир — пьяная тварь и убийца! Вот живите с этим!" — сказал Соловьев.