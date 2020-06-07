Виктория Боня рассказала о бывшем парне-тиране

40-летняя светская львица Виктория Боня, также известная зрителям по шоу "Дом-2", рассказала, как 18 лет назад практически стала жертвой домашнего насилия со стороны бывшего возлюбленного. Об этом пишет "7days.ru".

"У меня были отношения с парнем по имени Сергей. Он меня очень ревновал, хотя я не давала поводов. Мог меня схватить за рукав, сильно тряхнуть", — вспоминает Боня.

Так, мужчина кричал на Викторию на ровном месте и постоянно проявлял к ней агрессию.