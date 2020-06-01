В последнее время участились нападки на молодую жену Евгения Петросяна Татьяну Брухунову. Это может быть связано с тем, что известный юморист недавно впервые опубликовал совместное фото с молодой избранницей.

"Глубоко убеждена: всем воздастся по заслугам. Даже тем упырям, которые за три рубля мне тут нотации читают. Жизнь не раз доказывала, что бумеранг исправно работает, а самое главное, что я чиста перед собой — никогда никого ниоткуда я не уводила", — написала Брухунова в Instagram в ответ на негативные комментарии.