Пока еще законный муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков поделился своими переживаниями по поводу предстоящего развода с певицей. Он выразил их в стихотворной форме и опубликовал в своем Instagram.
В стихотворении речь идет о "стае крыс", атаковавшей жертву. Как предположили некоторые пользователи, под этой метафорой Исхаков подразумевал давление на себя со стороны поклонников Гагариной.
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