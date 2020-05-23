Брошенный муж Гагариной поделился переживаниями в стихах

Пока еще законный муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков поделился своими переживаниями по поводу предстоящего развода с певицей. Он выразил их в стихотворной форме и опубликовал в своем Instagram.

В стихотворении речь идет о "стае крыс", атаковавшей жертву. Как предположили некоторые пользователи, под этой метафорой Исхаков подразумевал давление на себя со стороны поклонников Гагариной.