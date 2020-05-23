Анна Хилькевич поразила фанатов своим лицом до пластики

Актриса Анна Хилькевич, известная телезрителям по сериалу "Универ", опубликовала в своем Instagram фото в неожиданном образе. Так, на снимке она предстала перед поклонниками с короткой стрижкой под мальчика и без макияжа.

«Я до пластики, я до фильтров Снэпчата», — написала актриса.

Под постом тут же появились комментарии шокированных пользователей.

«Извините, Анна, но вам вообще не идет эта стрижка», «По моему до пластики даже усы пробивались, сейчас в разы лучше, в разы, Аня!», — посыпались замечания поклонников.

Большинство пользователей соцсети, кстати, узнали в образе Хилькевич, Юлию Волкову, солистку группы "Тату".