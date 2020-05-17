В Подмосковье был срочно госпитализирован юморист из "Кривого зеркала" Михаил Вашуков.
Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ. Журналисты телеканала утверждают, что сейчас юморист находится в больнице в Пушкино.
Близкие и друзья артиста пока не прокомментировали его госпитализацию.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
В украинском обществе наблюдается серьезный раскол, из-за которого уже в ближайшее время страна может потерять несколько областей.