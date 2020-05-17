Юмориста из "Кривого зеркала" госпитализировали в Подмосковье

В Подмосковье был срочно госпитализирован юморист из "Кривого зеркала" Михаил Вашуков.

Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ. Журналисты телеканала утверждают, что сейчас юморист находится в больнице в Пушкино.

Близкие и друзья артиста пока не прокомментировали его госпитализацию.