Совместный ребенок Лолиты Милявской и ее бывшего мужа Дмитрия Иванова находится в хороших отношениях с новой семьей своего папы.
"У нас большая семья. Дочь познакомилась с моей новой избранницей Ольгой, у нее тоже есть дочь, и наши девочки нашли общий язык и прекрасно поладили, чему я очень рад! Мудрые женщины всегда знают, как обрести мир и гармонию в семье, это очень важно", — отметил Иванов в разговоре со "СтарХитом".
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Летом мы стремимся на весь год запастись витаминами, забывая о том, что порой сырые овощи и фрукты приносят больше вреда, чем пользы. О том, как должны питаться летом женщины с расстройствами пищеварения, рассказывает врач-гастроэнтеролог Ирина НОВИКОВА.