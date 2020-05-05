Элла Суханова раскрыла пол своего будущего ребёнка

Месяц назад бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" Элла Суханова обрадовала своих поклонников новостью о том, что она ждёт ребёнка. Сейчас же знаменитость раскрыла его пол. По словам Сухановой, вместе с избранником они ожидают появления на свет девочки.

Подписчики Эллы Сухановой сразу после выхода ее публикации принялись поздравлять звезду. Среди тех, кто разделил радость с экс-звездой "Дома-2", была её бывшая коллега Екатерина Колесниченко.

"Ура, девчушечка! Какое чудо, поздравляю вас, любимые", — написала Колесниченко.

Жизнь Эллы Сухановой после "Дома-2"

Напомним, Элла Суханова покинула телепроект "Дом-2" после того, как вышла замуж за другого его участника, Игоря Трегубенко. Поначалу дела у них шли отлично, однако уже через полгода новобрачные поняли, что не подходят друг другу, и приняли решение расстаться.

В начале 2020 года звезда сообщила фанатам о помолвке с новым возлюбленным, личность которого она до сих пор не раскрыла. Известно, что новый избранник Сухановой работает в госструктуре.