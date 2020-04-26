Травля Регины Тодоренко, которая началась в интернете после её слов о домашнем насилии — это то же своего рода насилие и его нужно прекратить.

Такое мнение высказала юрист Екатерина Гордон.

"Это насилие, которое мы наблюдаем в адрес Регины, оно тоже абсолютно неприятное. Да, я не принимаю высказывание Регины, но человек извинился. Она сейчас в стрессе и продолжать буллинг в её адрес нет смысла. Вы знаете, я очень жёстко отношусь к домашнему насилию и я автор слогана "Ударил — значил сел", конечно никаких оправданий быть не может. И наверно полезно, что тема вышла в СМИ и возник этот конфликт, но нужно вовремя остановиться, я могу сказать точно, что Регина раскаялась", — пояснила юрист.