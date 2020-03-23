Молодая жена Петросяна возмутилась паникой по поводу коронавируса

После недавнего прибытия с отдыха из Эмиратов Татьяна Брухунова активно отбивалась от нападок хейтеров, уверяя их в том, что соблюдает все правила гигиены. Но после она заявила, что намерена подвергать блокировке аккаунты тех, кто пишет ей об эпидемии.

"Для всех приехавших в страну из-за рубежа действует режим самоизоляции", — написала супруга Евгения Петросяна в своем Insta.

Но при этом унывать она не стала, решив в свободное время читать книги и журналы.