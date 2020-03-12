Курс рубля заставил плакать Алену Водонаеву

Известная телеведущая Алена Водонаева поделилась со своими подписчиками мыслями по поводу падения курса рубля.

"Некоторые считают, что стоимость нефти и курс рубля их не касается, что у них в кошельке как было мало денег, так и будет, но это ошибочное мнение", — написала Алена на своей странице в Instagram. "То, что в настоящее время происходит, затрагивает каждого из нас, наших детей и родителей", — добавила звезда.

Она также рассказала, что раньше ее мама часто посещала магазин, в котором "по утрам бывают какие-то скидки для пенсионеров". "И там всегда наблюдались очереди". Но сейчас пенсионеров в магазине уже нет.

"Очевидно, уже и со скидками не получается что-то приобретать", — добавила Водонаева, ссылаясь на слова своей матери.

Также телеведущая написала, что они вместе поплакали из-за такой ситуации в стране.