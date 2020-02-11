В последнее время Алла Пугачева нечасто появляется на тусовках. Но премьеру кинофильма "Лед-2" она все же решила посетить.
Но вместе с Примадонной был не супруг Максим Галкин, а дизайнер Игорь Гуляев. В своем "Инстаграм" певица выложила совместный снимок.
По фото видно, что звезда выбрала удобный наряд. Она надела облегающие лосины, чтобы подчеркнуть стройность ног, а также толстовку с молниями по бокам.
На первый взгляд певица была одета весьма просто, но, как удалось выяснить бдительным пользователям Интернета, цена такой толстовки со скидкой равняется примерно 20 000 рублей.
Россия делает ставку на самые современные виды оружия, и по ряду направлений лидирует. В числе новаторской продукции ОПК комплексы С-500.