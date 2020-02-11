Пугачева пришла в толстовке и лосинах на кинопремьеру

В последнее время Алла Пугачева нечасто появляется на тусовках. Но премьеру кинофильма "Лед-2" она все же решила посетить.

Но вместе с Примадонной был не супруг Максим Галкин, а дизайнер Игорь Гуляев. В своем "Инстаграм" певица выложила совместный снимок.

По фото видно, что звезда выбрала удобный наряд. Она надела облегающие лосины, чтобы подчеркнуть стройность ног, а также толстовку с молниями по бокам.

На первый взгляд певица была одета весьма просто, но, как удалось выяснить бдительным пользователям Интернета, цена такой толстовки со скидкой равняется примерно 20 000 рублей.