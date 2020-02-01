Елена Степаненко впервые рассказала о своем разводе с Евгением Петросяном. Она подтвердила, что намерена оставить все свое состояние дочери Петросяна от первого брака - Викторине. Более того, артистка назвала Викторину "своей дочерью".

"Да, я действительно люблю свою дочь. А вы своих детей любите? Что тут странного?", - объяснила Степаненко.

"Да у меня и сейчас все в порядке, вы понимаете? Если не копаться в этой истории, у меня все в порядке. Главное же, что у тебя в душе. А у меня в душе все хорошо. Так что будьте все здоровы!", - рассказала о своем самочувствии артистка.