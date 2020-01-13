Глеба Панфилова и Инну Чурикову обокрали в аэропорту Мадрида

Режиссеру Глебу Панфилову, актрисе Инне Чуриковой и их сыну Ивану пришлось обратиться в российское посольство в Испании, поскольку они лишились своих загранпаспортов в аэропорту Мадрида. По предварительным данным, сумку режиссера и актрисы, в которой находились документы, украли.

Об этом сообщил телеграм-канал "Baza". Примечательно, что Чурикова и Панфилов отправились в Испанию, чтобы отпраздновать Новый год. Вернулись в Россию они с помощью дипломатов. По подсчетам Чуриковой, ущерб от кражи составил около 250 тысяч рублей. Вместе с документами были украдены и другие ценные вещи.