Шнуров высмеял артистов "голубых огоньков"

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров написал разоблачительное стихотворение, посвященное новогодней программе на ТВ. Он считает, что на "голубых огоньках" демонстрируют выступления одних и тех же людей каждый год.

"Новый год случится скоро! В новом, как и в том году, Путин и Филипп Киркоров настроенье создадут", — эти строчки музыкант разместил в своем Instagram-аккаунте. Он также добавил, что нестареющие лица" будут развлекать россиян в праздник еще долго.

Со Шнуровым согласен известный музыкальный критик Сергей Соседов. Он тоже полагает, что в ближайшее время телезрители навряд ли смогут увидеть новые лица на традиционных новогодних "голубых огоньках". Соседов уверен, что Николай Басков и Филипп Киркоров будут выступать на такого рода концертах всю свою жизнь.