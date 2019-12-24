Известная телеведущая и певица Ольга Бузова может пойти под суд за долги по коммунальным платежам. Соответствующие сведения размещены в банке данных исполнительных производств.
Как передает РИА ФАН, долг певицы за квартиру во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга составляет более 10,6 тысяч рублей. Эти деньги она должна выплатить управляющей компании "Космосервис". Причем ранее суд обязал Бузову оплатить долги за жилищно-коммунальные услуги.
А ранее СМИ сообщали, что Ольга Бузова планирует приобрести на Бали виллу за 20 миллионов рублей. Об этом журналистам рассказала риелтор одного из местных агентств недвижимости.
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