Заворотнюк стало лучше после удаления опухоли

Анонимный друг фигуриста Петра Чернышёва рассказал "КП" о состоянии здоровья актрисы Анастасии Заворотнюк. Он утверждает, что у Заворотнюк есть шансы на выздоровление, поскольку жизненно важные клетки не были задеты при удалении опухоли. Сейчас актриса находится в реабилитационном центре.

Источник рассказал, что Заворотнюк может самостоятельно передвигаться, слышать, разговаривать. Более того, у неё даже проснулся аппетит, но врачи прописали актрисе диету. Сейчас актриса находится под капельницами. Таким образом врачи пытаются уничтожить клетки, пострадавшие от опухоли.

Заворотнюк начала сбрасывать лишние килограммы, которые набрала во время болезни. Ей даже разрешили проводить время с дочкой.