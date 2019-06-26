Смерть Юлии Началовой помогла обнаружить рак у ее отца

Отец певицы Юлии Началовой Виктор Началов рассказал в программе "Пусть говорят" об инциденте, который произошел с ним в Израиле. По его словам, он отправился в Израиль после смерти своей дочери, поскольку находился в подавленном состоянии.



Юлия Началова умерла за красоту / Новости от...

"Я был настолько убит, что адрес нашего отеля смог запомнить только на четвертый день", - признался отец певицы.

Врачи настояли на том, чтобы родители Юлии Началовой прошли полное медицинское обследование. Оказалось, что у Виктора Началова развивался рак кишечника на очень ранней стадии. Медики утверждают, что именно обследование спасло жизнь отцу певицы.

Сразу после обнаружения онкологии врачи прооперировали Виктора Началова, а уже через два дня он полностью восстановился.