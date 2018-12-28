Американские рыбаки заметили редкого кита

Рыболовецкая бригада американца Хилтона Хеда заметила недалеко от берега так называемого правильного кита (Eubalaena australis), который считается большой редкостью.
Как рассказывает "Поплавок", команда Хеда пришла в сильное волнение, когда рядом с их судном всплыло одно из самых зрелищных, чудовищных и загадочных морских животных. Оно было в два раза длиннее рыбацкого судна.
Этого кита редко кому удается увидеть в открытом море, и почти никому — недалеко от берега. Сегодня во всем мире их осталось всего 411 штук. Из них только около 100 самок способных к размножению.
К 2040 году Eubalaena australis, как считает морской эколог Марк Баумгартнер из океанографического института Вудс-Хоул в штате Массачусетс, могут навсегда исчезнуть из списка живых существ нашей планеты.
Правильный или южный гладкий кит вырастает до 17 метров в длину и достигает веса в 70 тонн.
Рыбакам, между прочим, даже не удалось толком разглядеть гигантскую диковинку. Хилтон Хед дал команду лечь на борт и полным ходом уходить подальше от правильного кита. Дело в том, что согласно распоряжению национального природоохранного ведомства даже находиться в 150 ярдах от этого великана считается преступлением.
Источник фото: ru.wikipedia.org
Еще по теме:
Уфологи: на Марсиан Бог тоже обижался
Приморский океанариум приобрел рыб с тремя глазами
Загадочный ледяной диск появился на реке Бася
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Американский самолет-разведчик три часа исследовал побережье Крымского полуострова.
Множатся заявления первых лиц России о необходимости пересмотра Конституции, хотя Кремль опровергает такую деятельность. В каком направлении может идти работа?
Если вам не хватает денег на пропитание ребенка - идите работать в огород. Такого мнения придерживается самарская чиновница Марина Антимонова.
Иракские депутаты возмутились визитом Дональда Трампа на военную американскую базу в этой стране. Что мешает Ираку разорвать сотрудничество с США?