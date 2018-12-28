Американские рыбаки заметили редкого кита

Рыболовецкая бригада американца Хилтона Хеда заметила недалеко от берега так называемого правильного кита (Eubalaena australis), который считается большой редкостью.

Как рассказывает "Поплавок", команда Хеда пришла в сильное волнение, когда рядом с их судном всплыло одно из самых зрелищных, чудовищных и загадочных морских животных. Оно было в два раза длиннее рыбацкого судна.

Этого кита редко кому удается увидеть в открытом море, и почти никому — недалеко от берега. Сегодня во всем мире их осталось всего 411 штук. Из них только около 100 самок способных к размножению.

К 2040 году Eubalaena australis, как считает морской эколог Марк Баумгартнер из океанографического института Вудс-Хоул в штате Массачусетс, могут навсегда исчезнуть из списка живых существ нашей планеты.

Правильный или южный гладкий кит вырастает до 17 метров в длину и достигает веса в 70 тонн.

Рыбакам, между прочим, даже не удалось толком разглядеть гигантскую диковинку. Хилтон Хед дал команду лечь на борт и полным ходом уходить подальше от правильного кита. Дело в том, что согласно распоряжению национального природоохранного ведомства даже находиться в 150 ярдах от этого великана считается преступлением.

Источник фото: ru.wikipedia.org

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