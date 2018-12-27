Рыбы с тремя глазами появились в Приморском океанариуме

В Приморском океанариуме появились рыбы-араваны (Osteoglossum bicirrhosum), имеющие на лбу большое пятно, которое ихтиологи называют третьим глазом.

Как рассказывает "Поплавок", этот "глаз" природа дала араванам для того, чтобы обманывать хищников. Когда те видят это пятно, им кажется, что голова добычи гораздо больше, чем на самом деле и принадлежит крупной рыбе, с которой не стоит связываться.

Этим рыбам и кроме третьего глаза есть, чем еще удивить посетителей океанариума. Араваны могут очень высоко выпрыгивать из воды, за что их иногда называют речными обезьянами. В одном океанариуме испуганная аравана поднялась над водой на три метра.

Дело в том, что они охотятся за теми насекомыми и мелкими амфибиями, который живут над водой. Случается, что они нападают на змей и птиц. И для того, чтобы достать добычу, которая обитает в другом мире, им и приходится выпрыгивать из воды.

Из того, что трудно разглядеть праздному наблюдателю: у араван костистый язык, утыканный зубами.

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