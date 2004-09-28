Археологи нашли в Амазонии древнейший очаг земледелия

Археологи пришли к выводу, что жители равнины Льянос-де-Мохос в Амазонии занимались разведением сельскохозяйственных культур и выращиванием леса более десяти тысяч лет назад.

Специалисты решили, что островки леса, расположенные на этой равнине, имеют искусственное происхождение. Также здесь произрастают многие важные культуры, такие как тыква, персиковая пальма, маниоке, перец чили.

Археологи выдвинули гипотезу о том, что юго-западная Амазония была очагом древнего земледелия. Именно здесь люди впервые начали окультуривать дикие растения.

В процессе исследования островков леса на равнине ученые обнаружили следы удобрений, древесного угля и горелой земли. Предполагается, что возраст этих находок составляет от 10 850 до 2 300 лет. Все это говорит о том, что почву, на которой сажали лес, искусственно культивировали.﻿

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