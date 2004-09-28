Археологи пришли к выводу, что жители равнины Льянос-де-Мохос в Амазонии занимались разведением сельскохозяйственных культур и выращиванием леса более десяти тысяч лет назад.
Специалисты решили, что островки леса, расположенные на этой равнине, имеют искусственное происхождение. Также здесь произрастают многие важные культуры, такие как тыква, персиковая пальма, маниоке, перец чили.
Археологи выдвинули гипотезу о том, что юго-западная Амазония была очагом древнего земледелия. Именно здесь люди впервые начали окультуривать дикие растения.
В процессе исследования островков леса на равнине ученые обнаружили следы удобрений, древесного угля и горелой земли. Предполагается, что возраст этих находок составляет от 10 850 до 2 300 лет. Все это говорит о том, что почву, на которой сажали лес, искусственно культивировали.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в бразильской Амазонии, недалеко от границы с Перу и Боливией обнаружили огромные наземные рисунки.
В бразильской Амазонии неподалеку от границы с Перу и Боливией найдены новые геоглифы — гигантские наземные рисунки, разглядеть которые можно только с большой высоты. Такое заявление сделал в Порту-Велью ученый Федерального университета штата Акре Алсеу Ранзи, сообщает информационное агентство "Эстаду".
По словам ученого, найденные им геоглифы могут быть приравнены по значимости к рисункам в пустыне Наска в Перу. Во всяком случае они не уступают им по площади: длина одной стороны рисунка составляет несколько сот метров. Но в отличие от перуанских рисунков, бразильские геоглифы изображают не птиц и зверей, а геометрические объекты — круги, квадраты и октаеэдры.
Изображения были буквально выкопаны в земле, сообщил Ранзи. По его словам, исследование геоглифов в Амазонии затруднено одним обстоятельством — они целиком покрыты растительностью
"Они могут быть значительно древней покрывшей их сельвы и могут стать отчетливо видны только после вырубки растительности", — утверждает ученый.
В настоящее время Ранзи ведет сбор средств на снаряжение большой экспедиции, которая позволит открыть завесу тайны наземных рисунков в Южной Америке, сообщает РИА "Новости".
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