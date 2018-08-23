Илон Маск закричит: "Калашников" создал конкурента Tesla

Технология электрокара разрабатывается концерном "Калашников". В компании полагают, что их творение будет в дальнейшем конкурентом Tesla, отмечает РИА "Новости".

В основу создания легли наработки концерна. Изобретатели не скрывают, на труд их вдохновил "опыт мировых лидеров рынка".

Также в "Калашникове" пояснили, сейчас идея суперкара CV-1 нашла воплощение в кузове ретро-автомобиля ИЖ-21252 "Комби". Мощность машины — 220 кВт, запас хода — 350 км.

Планируется, что электрокар будет намного быстрее тех, что ранее создавал концерн.

Стоит отметить, новость нашла отклик в соцсетях. Так, телеграм-канал "Медиатехнолог" пишет: "Вот мы смеемся над новой машиной концерна "Калашников", а ведь у нее реально есть шанс обогнать "Тесла", а у Рогозина шанс показать русский кукиш Маску. Берете этот "Москвич", сажаете туда робота "Игорька" от того же концерна, тоже представленный на "Армии-2018", если не влезет, то "Фёдора" от Роскосмоса. Потом насаживаете всю эту конструкцию из "Москвича" и "Игорька" на "Ангару" и запускаете с космодрома восточный в сторону Сатурна. В магнитолу запихните кассету с песней "Я робот и нет у меня сердца", пусть журналисты потом ищут подтексты в личности Рогозина и этой песне. И все, Маск плачет, Трамп лысеет, Меркель давится сосисками, Лукашенко говорит, что никогда не думал идти против России, а вся Прибалтика выбирает Путина президентом. Ну или нет".

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