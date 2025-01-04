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Какие солнечные явления угрожают Земле и как их предотвратить

2:09
Наука

В 2025 году наука о Солнце — гелиофизика — выйдет на новый уровень благодаря серии амбициозных миссий NASA и международных организаций. Эти проекты обещают раскрыть тайны солнечной активности, которая влияет на Землю и её космическую среду.

Зонд у Солнца
Фото: NASA by Johns Hopkins APL, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Зонд у Солнца

Глобальные миссии на орбите и за её пределами

Одним из ключевых событий станет запуск солнечного телескопа PUNCH (Polarimeter to Unify the Corona and Heliosphere). Его задача — изучить, как солнечные выбросы перемещаются в межпланетное пространство, влияя на космическую погоду. Также в центре внимания — миссия HelioSwarm, состоящая из девяти спутников, которые создадут трёхмерную карту магнитных полей и потоков солнечного ветра.

"Мы вступаем в золотой век гелиофизики. Эти миссии позволят взглянуть на солнечную активность в масштабах, которые ранее были недостижимы", — говорит ведущий исследователь NASA Николас Пьяна.

Что это значит для Земли

Гелиофизические исследования важны не только для науки. Солнечные вспышки и корональные выбросы массы могут повредить спутники, нарушить работу GPS и даже оставить нас без электричества. Новые данные помогут лучше предсказывать такие события и минимизировать их последствия.

Будущее — за международным сотрудничеством

NASA тесно сотрудничает с Европейским космическим агентством (ESA) и другими организациями. Например, миссия Solar Orbiter, запущенная ESA в 2020 году, продолжает приносить ценные данные о полярных регионах Солнца.

"Мы открываем новую эру наблюдений, которые помогут понять нашу звезду", — отмечает руководитель проекта PUNCH Тони Филлипс.

Зачем нам это знать

Солнце — основной источник энергии для Земли, но его активность остаётся непредсказуемой. Чем больше мы знаем о его поведении, тем лучше сможем адаптироваться к его изменчивой природе.

Уточнения

Со́лнце (астр. ☉) — одна из звёзд нашей галактики (Млечный Путь) и единственная звезда Солнечной системы.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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