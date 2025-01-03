166 миллионов лет назад: в Британии найдены крупнейшие следы динозавров

Представьте себе: 166 миллионов лет назад, там, где сейчас находится известняковый карьер в Оксфордшире, гигантские динозавры пересекали дно древнего моря, оставляя следы на мягком грунте. Сегодня эти следы стали выдающимся археологическим открытием, привлекая внимание учёных и любителей древней истории.
На месте раскопок было обнаружено 200 следов двух видов динозавров: травоядного цетиозавра и хищного мегалозавра. Некоторые из следов образуют дорожки длиной до 150 метров. Это крупнейшая подобная находка в Великобритании.
"Это одна из самых впечатляющих коллекций следов, которые я видела", — отметила профессор микропалеонтологии Кирсти Эдгар из Бирмингемского университета.
Рабочий карьера Гэри Джонсон наткнулся на следы случайно.
"Я убирал глину и заметил бугор. Сначала подумал, что это просто неровность почвы. Но потом обнаружил ещё один, через три метра, и так снова и снова", — поделился он.
Это открытие привело к масштабным летним раскопкам, в которых участвовали более 100 учёных, студентов и волонтёров. Эти работы вскоре покажут в популярной программе Digging for Britain.
Доктор Эмма Николлс из Оксфордского университета объяснила, что след мегалозавра был почти карикатурным.
"Это трёхпалый отпечаток, который очень чётко сохраняет форму лапы. Само животное было длиной 6-9 метров — крупнейший хищник своего времени", — рассказала она.
Для исследования следов учёные использовали современные технологии. Более 20 тысяч фотографий помогли создать 3D-модели следов и всей площадки. Эти данные позволяют изучать движение динозавров и окружающую среду с беспрецедентной точностью.
Учёные пока не могут точно объяснить, почему эти следы сохранились. Возможно, это связано с осадками, принесёнными бурей, которые покрыли и запечатлели следы до того, как они были уничтожены природой.
Великобрита́ния (от англ. Great Britain), или Соединённое Короле́вство (United Kingdom, сокр. UK), полная официальная форма — Соединённое Короле́вство Великобрита́нии и Се́верной Ирла́ндии (англ. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) — суверенное государство у северо-западного побережья континентальной Европы, состоящее из Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии.
Диноза́вры (лат. Dinosauria) — группа архозавров из клады авеметатарзалий.
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