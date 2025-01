166 миллионов лет назад: в Британии найдены крупнейшие следы динозавров

2:26 Your browser does not support the audio element. Наука

Представьте себе: 166 миллионов лет назад, там, где сейчас находится известняковый карьер в Оксфордшире, гигантские динозавры пересекали дно древнего моря, оставляя следы на мягком грунте. Сегодня эти следы стали выдающимся археологическим открытием, привлекая внимание учёных и любителей древней истории.

Фото: PA by Emma Nicholls, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Следы динозавров

Гигантские следы, сохранившие историю

На месте раскопок было обнаружено 200 следов двух видов динозавров: травоядного цетиозавра и хищного мегалозавра. Некоторые из следов образуют дорожки длиной до 150 метров. Это крупнейшая подобная находка в Великобритании.

"Это одна из самых впечатляющих коллекций следов, которые я видела", — отметила профессор микропалеонтологии Кирсти Эдгар из Бирмингемского университета.

Необычная находка на рабочем месте

Рабочий карьера Гэри Джонсон наткнулся на следы случайно.

"Я убирал глину и заметил бугор. Сначала подумал, что это просто неровность почвы. Но потом обнаружил ещё один, через три метра, и так снова и снова", — поделился он.

Это открытие привело к масштабным летним раскопкам, в которых участвовали более 100 учёных, студентов и волонтёров. Эти работы вскоре покажут в популярной программе Digging for Britain.

Уникальные следы: "тридактильный отпечаток"

Доктор Эмма Николлс из Оксфордского университета объяснила, что след мегалозавра был почти карикатурным.

"Это трёхпалый отпечаток, который очень чётко сохраняет форму лапы. Само животное было длиной 6-9 метров — крупнейший хищник своего времени", — рассказала она.

Технологии в помощь науке

Для исследования следов учёные использовали современные технологии. Более 20 тысяч фотографий помогли создать 3D-модели следов и всей площадки. Эти данные позволяют изучать движение динозавров и окружающую среду с беспрецедентной точностью.

Загадка сохранности следов

Учёные пока не могут точно объяснить, почему эти следы сохранились. Возможно, это связано с осадками, принесёнными бурей, которые покрыли и запечатлели следы до того, как они были уничтожены природой.

Уточнения

Великобрита́ния (от англ. Great Britain), или Соединённое Короле́вство (United Kingdom, сокр. UK), полная официальная форма — Соединённое Короле́вство Великобрита́нии и Се́верной Ирла́ндии (англ. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) — суверенное государство у северо-западного побережья континентальной Европы, состоящее из Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии.



Диноза́вры (лат. Dinosauria) — группа архозавров из клады авеметатарзалий.