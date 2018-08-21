Неизлечимая Эбола вернулась, чтобы убивать

Демократическую Республику Конго снова захлестнула волна заболеваний лихорадкой Эбола. Так, по последним данным, в стране от заболевания скончались 55 человек.

За минувшие сутки же скончались сразу 5 человек.

Генеральная дирекция по контролю за заболеванием Эболой заявило, что всего зарегистрировано было около сотни случаев лихорадки. В ведомстве отметили, что больше половины из них — подтвержденные.

Министерство здравоохранения Демократической Республики Конго объявило о предоставлении бесплатной медицинской помощи в тех районах, что наиболее всего пострадали от опасного вируса.

С момента возвращения лихорадки минуло около месяца. Некоторое время назад власти начали проводить вакцинацию населения экспериментальным препаратом Mab114.

Геморрагическая лихорадка Эбола — редкое, но очень опасное заболевание. В среднем каждый второй человек, поверженный этим заболеванием, умирает. Крупнейшая вспышка лихорадки Эбола началась в 2014 году в Африке. На данный момент стопроцентного лекарства от столь опасной лихорадки не существует, но многие страны мира объединили свои усилия в его создании.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что перед наступлением курортного сезона Роспотребнадзор предупреждал российских туристов о вспышках различных вирусов по всему миру. Так, например, об Эболе было известно еще тогда. Также российское ведомство предупреждало, что на территории Либерии с начала года растет заболеваемость лихорадкой Ласса.

Фото: pixabay.com

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