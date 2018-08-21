Неизлечимая Эбола вернулась, чтобы убивать

Демократическую Республику Конго снова захлестнула волна заболеваний лихорадкой Эбола. Так, по последним данным, в стране от заболевания скончались 55 человек.
За минувшие сутки же скончались сразу 5 человек.
Генеральная дирекция по контролю за заболеванием Эболой заявило, что всего зарегистрировано было около сотни случаев лихорадки. В ведомстве отметили, что больше половины из них — подтвержденные.
Министерство здравоохранения Демократической Республики Конго объявило о предоставлении бесплатной медицинской помощи в тех районах, что наиболее всего пострадали от опасного вируса.
С момента возвращения лихорадки минуло около месяца. Некоторое время назад власти начали проводить вакцинацию населения экспериментальным препаратом Mab114.
Геморрагическая лихорадка Эбола — редкое, но очень опасное заболевание. В среднем каждый второй человек, поверженный этим заболеванием, умирает. Крупнейшая вспышка лихорадки Эбола началась в 2014 году в Африке. На данный момент стопроцентного лекарства от столь опасной лихорадки не существует, но многие страны мира объединили свои усилия в его создании.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что перед наступлением курортного сезона Роспотребнадзор предупреждал российских туристов о вспышках различных вирусов по всему миру. Так, например, об Эболе было известно еще тогда. Также российское ведомство предупреждало, что на территории Либерии с начала года растет заболеваемость лихорадкой Ласса.
Фото: pixabay.com
Читайте также:
Лихорадка Эбола все еще угрожает миру
Лихорадка Эбола — оружие страха?
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Употребление на завтрак овсяной каши поможет снизить уровень холестерина в крови, похудеть и даже избежать рака.
Теперь на российском рынке прибалтийские шпроты будут представлены одной-единственной компанией из Латвии.
Руцкой рассекретил страшные факты - во время путча-1991 Ельцин неистово пил и все время пытался сбежать в посольство США, а после развала СССР отчитался Бушу.
Турция готова к реализации проекта по строительству канала "Стамбул", параллельного Босфору. Это не только инвестиционный проект, но и политический поводок.