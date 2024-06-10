Метеоролог Вильфанд рассказал, что Москву накроет субтропическая погода в День России

Метеоролог Вильфанд предупредил о дождях и грозах в День России

1:00 Your browser does not support the audio element. Наука Экология

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил, какая погода установится в Москве 12 июня в День России.

Фото: commons.wikimedia.org by www.Pixel.la Free Stock Photos is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Синоптик рассказал, что 12 июня в столице пройдут дожди с грозами, не исключён также град.

Ранее сообщалось, что Турция столкнётся с аномальной жарой до 43 градусов.

"Погода напомнит вторник, за исключением того, что прояснений совсем не предвидится. Будет облачно, с кратковременным дождём и грозовой деятельностью. Температура воздуха ночью составит плюс 19-21 градус, что считается почти субтропической", — цитирует слова метеоролога "Вечерняя Москва".

Эксперт отметил, что днём температура воздуха повысится до 28 градусов. Порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду.

В четверг, по словам специалиста, также установится дождливая погода.