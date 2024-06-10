Метеоролог Вильфанд рассказал, что Москву накроет субтропическая погода в День России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил, какая погода установится в Москве 12 июня в День России.
Синоптик рассказал, что 12 июня в столице пройдут дожди с грозами, не исключён также град.
Ранее сообщалось, что Турция столкнётся с аномальной жарой до 43 градусов.
"Погода напомнит вторник, за исключением того, что прояснений совсем не предвидится. Будет облачно, с кратковременным дождём и грозовой деятельностью. Температура воздуха ночью составит плюс 19-21 градус, что считается почти субтропической", — цитирует слова метеоролога "Вечерняя Москва".
Эксперт отметил, что днём температура воздуха повысится до 28 градусов. Порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду.
В четверг, по словам специалиста, также установится дождливая погода.
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