Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что нельзя разрешать делать кошке после стерилизации
Ученые из США стоят на пороге технологического прорыва с новыми конденсаторами
Как правильно зонировать совмещённый санузел
Алексей Панин* прокомментировал включение в реестр экстремистов и террористов
Педро Паскаль объявил о завершении съёмок фильма "Материалисты"
Курица-гриль с имбирём и лимоном: устройте романтический ужин
В ГАИ раскрыли, какие запреты на парковку можно нарушать без эвакуации и штрафов
Кого из членов семьи хозяина собака считает слабым человеком
Нутрициолог Макиша перечислила диеты, которые могут негативно сказаться на здоровье
Турция столкнётся с аномальной жарой до 43 градусов в июле и августе: возможны новые климатические рекорды

В Турции прогнозируют рекордную жару до 43 градусов

1:01
Туризм

В Турции ожидают аномально высокие температуры до 43 градусов в июле и августе. Об этом сообщил метеоролог Стамбульского технического университета, профессор Орхан Шен, чьи слова были приведены изданием Hürriyet.

В Турции прогнозируют рекордную жару до 43 градусов
Фото: web.archive.org by wull_how is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

По его словам, в 2024 году жара может охватить всю страну, и Турция столкнется с частыми "волнами тепла". Профессор предупреждает, что возможно значительное превышение климатических норм, поэтому населению следует быть готовым к таким изменениям.

Орхан Шен также напомнил, что в 2023 году в Стамбуле температура воздуха достигла 41,3 градуса, что стало рекордным показателем за последние 82 года. Такие экстремальные погодные условия вызывают беспокойство у специалистов, которые подчёркивают необходимость принятия мер для адаптации к изменяющемуся климату.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
"Очень бедно и минималистично": американец сравнил квартиры в России и США

Житель США побывал в России и описал местные квартиры как "очень бедные".

Американец описал российские квартиры фразой "очень бедно"
Простой и дешёвый способ борьбы с тлей
Избавляемся от тли простым домашним средством: рецепт эффективного раствора
Хотите петунию со сплошными цветками? Обязательно подкармливайте их этими удобрениями
Чтобы вырастить отличный урожай перца - не пропустите важную обработку в июне
Переброска резервов ВСУ на Харьковский фронт сказалась на других направлениях Дмитрий Плотников Революция — когда другого выхода нет. Так ли это? Сергей Лебедев Куба пригласила АПЛ "Казань" в гости в ответ на визит АПЛ США без приглашения Любовь Степушова
Наташа Королёва сравнила бывшую и нынешнюю девушек 22-летнего сына: "Приехала из глубинки"
Как использовать лавровый лист, чтобы избавиться от тли в саду и огороде
Всё о правильной обработке томатов йодом для их здоровья и продуктивности
Всё о правильной обработке томатов йодом для их здоровья и продуктивности
Последние материалы
В Турции прогнозируют рекордную жару до 43 градусов
Педро Паскаль объявил о завершении съёмок фильма "Материалисты"
Курица-гриль с имбирём и лимоном: устройте романтический ужин
В ГАИ раскрыли, какие запреты на парковку можно нарушать без эвакуации и штрафов
Кого из членов семьи хозяина собака считает слабым человеком
Нутрициолог Макиша перечислила диеты, которые могут негативно сказаться на здоровье
Уилл Смит признался, что хотел забрать собаку со съёмок фильма "Я — Легенда"
Несколько причин отсутствия цветения пионов
Фигуристка Загитова призналась, что планирует попробовать себя в качестве тренера
Компания, построившая "Бурдж-Халифа", собирается строить небоскребы с гравибатареями
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников