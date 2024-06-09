Турция столкнётся с аномальной жарой до 43 градусов в июле и августе: возможны новые климатические рекорды

В Турции прогнозируют рекордную жару до 43 градусов

1:01 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Турции ожидают аномально высокие температуры до 43 градусов в июле и августе. Об этом сообщил метеоролог Стамбульского технического университета, профессор Орхан Шен, чьи слова были приведены изданием Hürriyet.

Фото: web.archive.org by wull_how is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

По его словам, в 2024 году жара может охватить всю страну, и Турция столкнется с частыми "волнами тепла". Профессор предупреждает, что возможно значительное превышение климатических норм, поэтому населению следует быть готовым к таким изменениям.

Орхан Шен также напомнил, что в 2023 году в Стамбуле температура воздуха достигла 41,3 градуса, что стало рекордным показателем за последние 82 года. Такие экстремальные погодные условия вызывают беспокойство у специалистов, которые подчёркивают необходимость принятия мер для адаптации к изменяющемуся климату.