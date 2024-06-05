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Неожиданное открытие: Земля останется пригодной для жизни гораздо дольше, чем ожидалось

Ученые рассказали, сколько лет Земля будет оставаться пригодной для жизни

Наука

Ученые рассказали, сколько еще времени Земля будет пригодной для человеческой цивилизации.

Ученые рассказали, сколько лет Земля будет оставаться пригодной для жизни
Фото: nasa.gov by NASA is licensed under Creative Commons CC0 License

Их исследования дали обнадеживающий ответ, который опровергает ранее сделанные апокалиптические прогнозы о скорой гибели планеты.

Климат на Земле останется подходящим для существования всех известных форм жизни еще примерно 3 миллиарда лет.

Поэтому нет причин для страха перед глобальными климатическими изменениями и катастрофами — Земля будет пригодна для жизни еще очень долго.

Что касается возможных угроз, то для прерывания жизни на поверхности планеты потребуются значительные изменения климата.

Эксперты удивились, что Земле удалось сохранять оптимальную температуру для развития и поддержания существующих форм жизни на протяжении столь длительного периода.

Однако резкие и радикальные изменения климата могут произойти не из-за внутренних процессов.

Для этого должно произойти столкновение с космическим объектом.

Последние подобные изменения, уничтожившие до 70 % всего живого, произошли около 60 миллионов лет назад и были вызваны внешними факторами.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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