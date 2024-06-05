Ученые рассказали, сколько еще времени Земля будет пригодной для человеческой цивилизации.
Их исследования дали обнадеживающий ответ, который опровергает ранее сделанные апокалиптические прогнозы о скорой гибели планеты.
Климат на Земле останется подходящим для существования всех известных форм жизни еще примерно 3 миллиарда лет.
Поэтому нет причин для страха перед глобальными климатическими изменениями и катастрофами — Земля будет пригодна для жизни еще очень долго.
Что касается возможных угроз, то для прерывания жизни на поверхности планеты потребуются значительные изменения климата.
Эксперты удивились, что Земле удалось сохранять оптимальную температуру для развития и поддержания существующих форм жизни на протяжении столь длительного периода.
Однако резкие и радикальные изменения климата могут произойти не из-за внутренних процессов.
Для этого должно произойти столкновение с космическим объектом.
Последние подобные изменения, уничтожившие до 70 % всего живого, произошли около 60 миллионов лет назад и были вызваны внешними факторами.
В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.