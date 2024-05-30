Ученые выяснили, что проживание вблизи оживленной дороги вредит психике

Ученые из Университета Бристоля (Великобритания) установили, что у людей, которые в детстве проживали рядом с шумными дорогами, повышен риск возникновения депрессии, тревожных состояний и психотического поведения. Эти выводы были опубликованы в JAMA Network Open.
Исследование включало анализ данных о здоровье более девяти тысяч человек, родившихся в 1990-х годах и проживавших в городских, пригородных и сельских районах по всей Великобритании. Учёные собрали информацию об уровнях шума и загрязнения воздуха около домов участников.
Эти данные обновлялись несколько раз: трижды в подростковом возрасте и один раз в раннем взрослом возрасте.
Корреляционный анализ показал, что у детей, живших возле оживленных дорог в условиях повышенного шума и загрязненного воздуха, вероятность развития депрессии, тревоги и психотических симптомов (навязчивые мысли, галлюцинации) была увеличена до 22%.
Исследователи предполагают, что загрязнение воздуха может вызывать воспаление в мозге, а постоянный шум мешает нормальному отдыху и негативно сказывается на когнитивных функциях. Совокупность этих факторов отрицательно влияет на психическое здоровье.
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