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Ученые выяснили, что проживание вблизи оживленной дороги вредит психике

JAMA: проживающие вблизи шумных дорог дети подвержены депрессии и психозу

1:22
Наука

Ученые из Университета Бристоля (Великобритания) установили, что у людей, которые в детстве проживали рядом с шумными дорогами, повышен риск возникновения депрессии, тревожных состояний и психотического поведения. Эти выводы были опубликованы в JAMA Network Open.

JAMA: проживающие вблизи шумных дорог дети подвержены депрессии и психозу
Фото: commons.wikimedia.org by Сагдеев Дмитрий is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Исследование включало анализ данных о здоровье более девяти тысяч человек, родившихся в 1990-х годах и проживавших в городских, пригородных и сельских районах по всей Великобритании. Учёные собрали информацию об уровнях шума и загрязнения воздуха около домов участников.

Эти данные обновлялись несколько раз: трижды в подростковом возрасте и один раз в раннем взрослом возрасте.

Корреляционный анализ показал, что у детей, живших возле оживленных дорог в условиях повышенного шума и загрязненного воздуха, вероятность развития депрессии, тревоги и психотических симптомов (навязчивые мысли, галлюцинации) была увеличена до 22%.

Исследователи предполагают, что загрязнение воздуха может вызывать воспаление в мозге, а постоянный шум мешает нормальному отдыху и негативно сказывается на когнитивных функциях. Совокупность этих факторов отрицательно влияет на психическое здоровье.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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