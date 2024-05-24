Физики-ядерщики рассказали, зачем на синхротроне виварий и как они защищены от мощнейшего рентгеновского излучения

Одним из первых объектов строящегося Центра коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" (ЦКП СКИФ) должна стать станция диагностики в высокоэнергетическом рентгеновском диапазоне. Учёные Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН, ставшие инициаторами её создания, раскрыли подробности "Науке в Сибири".
Основой станции станут вигглеры — многополюсные магнитные структуры для получения жёсткого рентгеновского излучения, сообщил помощник директора по научно-техническим проектам Конструкторско-технологического института научного приборостроения СО РАН кандидат технических наук Пётр Завьялов.
"А так как мощность излучения из вигглера составляет более 40 кВт в рентгеновском диапазоне, то из-за высоких тепловых и радиационных нагрузок создаваемое оборудование обладает большими габаритами и трудозатратно в производстве. Кроме того, у нас жёсткий рентген, поэтому на нашей станции одна из самых толстых радиационных защит: все хатчи (от англ. hutch — бункер/хижина) делаются со свинцовой защитой 20 миллиметров", — рассказал он.
Станция состоит из трёх основных частей: оптической с вигглерами, секции рентгенофлуоресцентного и рентгеноструктурного изучения материалов и секции биологических исследований.
В биосекции обустроят виварий, в котором будут жить подопытные животные. Изучая их методами рентгеновской томографии, учёные надеются продвинуться в лечении и диагностике онкологических заболеваний.
"Если мы сделаем на стекле царапину, то сможем её увидеть, потому что свет, проходя через неё, не поглотится, а сменит направление, произойдёт процесс рефракции. По такому же принципу будут работать рентгенооптические схемы, которые мы планируем реализовать на станции. Мы сможем посмотреть, где отклонилось рентгеновское излучение внутри лабораторного животного и увидеть, какие изменения происходят в его организме. При таком подходе тело лабораторного животного будет почти прозрачно для используемого рентгеновского диапазона, а поглощённая доза излучения окажется минимальной", — объяснил старший научный сотрудник ИЯФ СО РАН кандидат физико-математических наук Константин Купер.
Благодаря этому станет возможной многократная рентгенография животных без серьёзного вреда их здоровью, что поможет лучше изучить патогенез различных болезней, а также фармакокинетику различных лекарственных средств.
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