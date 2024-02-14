Как продвигается строительство уникального российского коллайдера в наукограде Кольцово

Директор Института ядерной физики рассказал о строительстве синхротрона СКИФ

1:53 Your browser does not support the audio element. Наука

Начата сборка магнитной системы накопительного кольца синхротрона СКИФ, сообщил директор Института ядерной физики им. Г. И. Будкера (ИЯФ) СО РАН академик Павел Логачёв.

Фото: ЦКП "СКИФ" is licensed under Public domain

Основное ускорительное кольцо диаметром 476 метров — по сути, главная часть коллайдера, подчеркнул учёный.

"Магнитная система основного кольца готова более чем на 60% — изготовленные магниты полностью измерены и готовы к постановке на ускорительное кольцо. Сейчас идет обработка уже склеенных, сваренных магнитопроводов разных магнитов, их точная выставка, настройка, магнитное измерение, ошиновка", — рассказал он.

По словам Логачёва, с июня начнётся установка магнитов в кольцо. Они уникальны в своём роде.

"Мы впервые применяем магниты с обратным углом поворота — именно они позволяют получить столь малый эмиттанс при относительно небольшом периметре кольца", — пояснил он.

Благодаря этому накопительное кольцо будет обладать рекордными параметрами.

"Ни мы, никто другой в мире никогда раньше не изготавливал такую установку", — заметил физик.

Тем временем смежники начали изготовление гирдеров — опор для магнитной системы накопительного кольца. Это не просто подставки, они выполняются с невероятной точностью в 50 микрон — меньше толщины волоса. До осени специалистами экспериментального производства ИЯФ СО РАН и Томского "ПК "Стальтом" будут выпущены все 112 гирдеров.

Строительство СКИФа (Сибирский кольцевой источник фотонов) и сопутствующих ему зданий и сооружений в наукограде Кольцово под Новосибирском началось в 2021 году. В 2024-м должны быть проведены первые испытания. Стоимость проекта — 47,3 миллиарда рублей.