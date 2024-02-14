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Как продвигается строительство уникального российского коллайдера в наукограде Кольцово

Директор Института ядерной физики рассказал о строительстве синхротрона СКИФ

1:53
Наука

Начата сборка магнитной системы накопительного кольца синхротрона СКИФ, сообщил директор Института ядерной физики им. Г. И. Будкера (ИЯФ) СО РАН академик Павел Логачёв.

Директор Института ядерной физики рассказал о строительстве синхротрона СКИФ
Фото: ЦКП "СКИФ" is licensed under Public domain

Основное ускорительное кольцо диаметром 476 метров — по сути, главная часть коллайдера, подчеркнул учёный.

"Магнитная система основного кольца готова более чем на 60% — изготовленные магниты полностью измерены и готовы к постановке на ускорительное кольцо. Сейчас идет обработка уже склеенных, сваренных магнитопроводов разных магнитов, их точная выставка, настройка, магнитное измерение, ошиновка", — рассказал он.

По словам Логачёва, с июня начнётся установка магнитов в кольцо. Они уникальны в своём роде.

"Мы впервые применяем магниты с обратным углом поворота — именно они позволяют получить столь малый эмиттанс при относительно небольшом периметре кольца", — пояснил он.

Благодаря этому накопительное кольцо будет обладать рекордными параметрами.

"Ни мы, никто другой в мире никогда раньше не изготавливал такую установку", — заметил физик.

Тем временем смежники начали изготовление гирдеров — опор для магнитной системы накопительного кольца. Это не просто подставки, они выполняются с невероятной точностью в 50 микрон — меньше толщины волоса. До осени специалистами экспериментального производства ИЯФ СО РАН и Томского "ПК "Стальтом" будут выпущены все 112 гирдеров.

Строительство СКИФа (Сибирский кольцевой источник фотонов) и сопутствующих ему зданий и сооружений в наукограде Кольцово под Новосибирском началось в 2021 году. В 2024-м должны быть проведены первые испытания. Стоимость проекта — 47,3 миллиарда рублей.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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