Начата сборка магнитной системы накопительного кольца синхротрона СКИФ, сообщил директор Института ядерной физики им. Г. И. Будкера (ИЯФ) СО РАН академик Павел Логачёв.
Основное ускорительное кольцо диаметром 476 метров — по сути, главная часть коллайдера, подчеркнул учёный.
"Магнитная система основного кольца готова более чем на 60% — изготовленные магниты полностью измерены и готовы к постановке на ускорительное кольцо. Сейчас идет обработка уже склеенных, сваренных магнитопроводов разных магнитов, их точная выставка, настройка, магнитное измерение, ошиновка", — рассказал он.
По словам Логачёва, с июня начнётся установка магнитов в кольцо. Они уникальны в своём роде.
"Мы впервые применяем магниты с обратным углом поворота — именно они позволяют получить столь малый эмиттанс при относительно небольшом периметре кольца", — пояснил он.
Благодаря этому накопительное кольцо будет обладать рекордными параметрами.
"Ни мы, никто другой в мире никогда раньше не изготавливал такую установку", — заметил физик.
Тем временем смежники начали изготовление гирдеров — опор для магнитной системы накопительного кольца. Это не просто подставки, они выполняются с невероятной точностью в 50 микрон — меньше толщины волоса. До осени специалистами экспериментального производства ИЯФ СО РАН и Томского "ПК "Стальтом" будут выпущены все 112 гирдеров.
Строительство СКИФа (Сибирский кольцевой источник фотонов) и сопутствующих ему зданий и сооружений в наукограде Кольцово под Новосибирском началось в 2021 году. В 2024-м должны быть проведены первые испытания. Стоимость проекта — 47,3 миллиарда рублей.
По мере увеличения запасов золота в хранилищах, стратегия Москвы начала меняться, говорится в материале, опубликованном на интернет-платформе NetEase.