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Китайские ученые разгадали секрет вечной жизни: новая методика сохранения мозга без повреждений

Китайские ученые выяснили, что бессмертие мозга возможно

1:27
Наука

Группа китайских исследователей сделала значительный прорыв в области крионики, разработав методику заморозки и разморозки тканей головного мозга без повреждения клеток.

Китайские ученые выяснили, что бессмертие мозга возможно
Фото: Wikimedia Commons by DanaAlmutawaaa is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Согласно статье, опубликованной в журнале Cell Reports Methods, ранее считалось аксиомой, что замораживание и размораживание неизбежно повреждают мозговую ткань. Однако китайские ученые применили специальный набор химических соединений для обработки этих тканей.

Эту уникальную смесь они назвали MEDY, что является аббревиатурой, включающей этиленгликоль, метилцеллюлозу, диметилсульфоксид и Y27632 — ингибитор Rho-киназы.

В ходе серии экспериментов ученые обнаружили, что MEDY защищает органоиды головного мозга от клеточной гибели и способствует экспрессии генов, участвующих в развитии нейронов и синаптических функций.

Ткани мозга обрабатывались этим раствором, замораживались жидким азотом, а затем размораживались. После полутора лет хранения ткани практически не отличались от обычных, сохранив функциональность и способность к росту.

Ученые считают этот метод чрезвычайно перспективным, поскольку он позволяет сохранять функциональность мозга на длительный срок, что может приблизить человечество к частичному бессмертию.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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