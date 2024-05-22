Оценены последствия участившихся засух для тропических лесов Амазонии: точка невозврата ещё не пройдена

Тропические леса Амазонии пережили четыре рекордные засухи с начала века

1:37 Your browser does not support the audio element. Наука

С начала века тропические леса Амазонии пережили четыре экстремальные засухи, которые раньше случались не чаще одного раза в 100 лет. Экологи Департамента наук о Земле и окружающей среде и Института растений Левенского университета оценили состояние биосферы региона после таких тяжёлых испытаний. Результаты исследования вышли в журнале PNAS.

Фото: Flickr by Ibamagov is licensed under CC BY-SA 2.0 DEED

Судя по спутниковым данным, восстановление зелёных насаждений заметно замедлилось, но всё ещё сохраняется. С годами деревьям требуется всё больше времени на восстановление, и в какой-то момент оно может вовсе остановиться.

"В этом случае мы говорим о "критическом замедлении", которое может означать, что экосистема вот-вот достигнет переломного момента в направлении крупномасштабного вымирания лесов и в конечном итоге превратится в деградировавшую систему с меньшим разнообразием и сложностью", — объясняет профессор Бен Сомерс. "Засуха в одной конкретной части может привести к деградации и вымиранию лесов, что, в свою очередь, может иметь негативные последствия для остальной части тропического леса", — вторит ему докторант Джоанна Ван Пассел, руководившая исследованием.

По её словам, наибольшая угроза нависла над южной частью Амазонских лесов, где больше выражено антропогенное воздействие.

К схожим выводам пришли ранее российские учёные, выявившие, что сильнее всего от засух страдают леса, в которых были осушены болота.