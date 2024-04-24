Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Это украшение для любого участка
Актёры, которые стыдились своих настоящих фамилий
На Wildberries могут появиться Lada и автостраховки
Астролог поделилась, какой цвет одежды поможет вам успешно пройти собеседование
Авиакомпания S7 Airlines запустила масштабную распродажу
Минздраве Карелии: в регионе снова наблюдается дефицит вакцины «Вактривир»
Восемь причин употреблять какао чаще: поможет сбросить вес и придаст коже сияние
Попытки Западных стран рассорить славян лишь объединили их, заявил Лукашенко
5 идей пассивного дохода в 2024 году
Как бороться с рекламными звонками, если их не останавливают даже астрономические штрафы

Программист Ситнов посоветовал самостоятельную борьбу с телефонным спамом

1:10
Наука » Технологии

Даже недавно введённые огромные штрафы за телефонный спам не остановили его — россияне продолжают получать назойливые звонки, сообщает NewsInfo.Ru. Преподаватель Московской школы программистов Кирилл Ситнов рассказал изданию, как бороться с навязчивой рекламой.

Программист Ситнов посоветовал самостоятельную борьбу с телефонным спамом
Фото: Freepik by wayhomestudio is licensed under CC0

"Всё это связано с тем, что жаловаться на спам-звонки необходимо самому потерпевшему. То есть ему нужно написать заявление, предоставить доказательства, то есть записи звонков, истории звонков в телефонной книге. Многие просто с этим не захотят связываться", — объяснил он.

О применении новых штрафов эксперту ещё неизвестно. Пока он посоветовал бороться с телефонным спамом самостоятельно — добавлять номера спамеров в "чёрный список" и подключать услугу блокировки нежелательных вызовов.

Напомним, 6 апреля президент РФ Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы за рекламные звонки, если они поступают без разрешения абонента, от 10-20 тысяч рублей для физических лиц до миллиона для юридических.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Стала известна баснословная стоимость брендовой юбки жены Евгения Петросяна

Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова сфотографировалась в яркой юбке. Знатоки вычислили стоимость наряда жены юмориста.

Жена Петросяна пощеголяла в юбке почти за четверть миллиона рублей
Музыкальный критик Соседов подтвердил возвращение Лолиты на телевидение
Лолита вернулась на ТВ после скандальной паузы
Скидки до 50% на перелеты "Аэрофлотом": масштабная распродажа билетов
Кирпич придёт на смену батарейки: инженеры со всего мира предложили необычные способы хранения энергии
Киев сделал миллионы беженцев лояльными России, запретив им консульские услуги Любовь Степушова В мире начинается битва за миграционные потоки Саид Гафуров В Минобороны арестован зам Шойгу, продолжаются атаки в Часовом Яре Дмитрий Плотников
Самые добрые породы кошек, которые привязаны к своему хозяину больше всего: четверка из кошачьего мира
Малина будет сладкой, как мёд, и крупной, как грецкий орех: вот какие 2 агроприёма нужно использовать
Им удалось увеличить продолжительность жизни в 2-3 раза: российские учёные достигли успеха в модификации человеческих клеток
Им удалось увеличить продолжительность жизни в 2-3 раза: российские учёные достигли успеха в модификации человеческих клеток
Последние материалы
Определены штрафы за нарушения ПДД при езде на самокатах
Депутат ГД Василий Пискарев: подготовлены поправки об увеличении наказания за саботаж
Политолог Ищенко объяснил, зачем Украине обстрелы ЗАЭС
Мифы и реальность: регулировка развала и схождения колес
Путин: самая сложная ситуация с паводками остаётся в Оренбургской области
Лоза высказался о задержании замглавы Минобороны Тимура Иванова
Российский Национальный календарь прививок может пополниться ещё минимум 4 прививкам
Как выучить китайский язык, не выходя из дома
Шри-Ланка может продлить режим бесплатных виз для россиян
Рецепт сливочного крем-супа из курицы и артишоков
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников