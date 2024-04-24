Как бороться с рекламными звонками, если их не останавливают даже астрономические штрафы

Программист Ситнов посоветовал самостоятельную борьбу с телефонным спамом

1:10 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии

Даже недавно введённые огромные штрафы за телефонный спам не остановили его — россияне продолжают получать назойливые звонки, сообщает NewsInfo.Ru. Преподаватель Московской школы программистов Кирилл Ситнов рассказал изданию, как бороться с навязчивой рекламой.

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"Всё это связано с тем, что жаловаться на спам-звонки необходимо самому потерпевшему. То есть ему нужно написать заявление, предоставить доказательства, то есть записи звонков, истории звонков в телефонной книге. Многие просто с этим не захотят связываться", — объяснил он.

О применении новых штрафов эксперту ещё неизвестно. Пока он посоветовал бороться с телефонным спамом самостоятельно — добавлять номера спамеров в "чёрный список" и подключать услугу блокировки нежелательных вызовов.

Напомним, 6 апреля президент РФ Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы за рекламные звонки, если они поступают без разрешения абонента, от 10-20 тысяч рублей для физических лиц до миллиона для юридических.