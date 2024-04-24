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Температура достигла уровня центра Солнца: инженеры разработали новый метод создания плазмы

PRL: инженерам удалось достичь рекордных температур в термоядерном реакторе

1:39
Наука

Зап Энерджи — компания, специализирующаяся на термоядерном синтезе, разработала инновационную технологию под названием стабилизированный сдвиговым потоком Z-пинч.

PRL: инженерам удалось достичь рекордных температур в термоядерном реакторе
Фото: en.wikipedia by Slimsdizz is licensed under Public Domain

Их метод позволяет создавать плазму с температурой электронов более 10 миллионов градусов Цельсия, что сопоставимо с условиями в центре Солнца. Исследование подтвердило достижение температур в диапазоне от 11 до 37 миллионов градусов Цельсия.

Основной задачей в области термоядерной энергии является получение большего количества энергии от реакции, чем затрачивается на её инициирование. Технология Zap Energy использует простую схему удержания плазмы с помощью электрических токов, проходящих через тонкий слой плазмы. Благодаря новому процессу — динамическому потоку через плазму, удалось преодолеть проблему кратковременности жизни плазмы, сообщает Physical Review Letters (PRL).

Устройство FuZE является самым простым, маленьким и дешевым в мире, достигающим температуры термоядерных электронов свыше 30 миллионов градусов, что открывает новые перспективы для создания практичных и экономически эффективных систем термоядерной энергии.

Инновационный подход компании сделал процесс получения термоядерных нейтронов более доступным и практичным. Начав работу над устройством FuZE-Q, компания планирует увеличить энергетическую мощность в десять раз по сравнению с предыдущей моделью, что позволит достичь ещё более высоких температур и плотности.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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