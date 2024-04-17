Лидер "Новых людей" Нечаев предложил главе Верховного суда пользоваться ИИ

Лидер "Новых людей" Алексей Нечаев предложил главе Верховного суда Ирине Подносовой попробовать применить искусственный интеллект при рассмотрении мелких судебных тяжб. Об этом пишут РИА Новости.
По словам Нечаева, ИИ с легкостью может выступить вместо судьи в делах, где нет каких-либо сопутствующих факторов. Искусственный интеллект мог бы быть полезным в тех случаях, где решения принимаются на основе анализа больших массивов данных. К примеру, споры о дорожно-транспортных происшествиях.
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