Лидер "Новых людей" Нечаев предложил главе Верховного суда пользоваться ИИ

Нечаев предложил главе Верховного суда использовать ИИ

0:34 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии

Лидер "Новых людей" Алексей Нечаев предложил главе Верховного суда Ирине Подносовой попробовать применить искусственный интеллект при рассмотрении мелких судебных тяжб. Об этом пишут РИА Новости.

Фото: flickr.com by Joe Gratz is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По словам Нечаева, ИИ с легкостью может выступить вместо судьи в делах, где нет каких-либо сопутствующих факторов. Искусственный интеллект мог бы быть полезным в тех случаях, где решения принимаются на основе анализа больших массивов данных. К примеру, споры о дорожно-транспортных происшествиях.