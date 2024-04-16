Чрезмерное потребление глютена опасно для здоровья: учёные провели эксперименты на мышах

Otago Daily Times: глютен провоцирует воспалительные процессы у мышей

1:55 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное учеными из университета Отаго в Данидине (Новая Зеландия), обнаружило, что диета, содержащая высокий уровень глютена (белка злаковых), способствует воспалительным процессам в мозге самцов мышей.

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Для этого исследования ученые использовали несколько групп мышей. Одной группе предоставлялась стандартная диета с низким содержанием жира и 4,5% суточных калорий, приходящихся на глютен. Другие группы получали диеты с различным сочетанием жиров и глютена, включая диеты с высоким содержанием жиров и глютена, а также диеты с низким содержанием жиров и высоким содержанием глютена.

По завершении периода диетического вмешательства ученые обнаружили несколько важных результатов.

Во-первых, мыши, потреблявшие диету с высоким содержанием жиров и глютена, набирали больше жира в сравнении с группой, потреблявшей диету с высоким содержанием жиров, но без глютена, сообщает Otago Daily Times.

Кроме того, у мышей, потреблявших диету с высоким содержанием глютена и низким содержанием жиров, был обнаружен повышенный уровень С-реактивного белка в крови, что свидетельствует о наличии воспалительных процессов в организме.

Дополнительно, исследование показало, что увеличение доли глютена в диете, независимо от уровня жиров, значительно увеличивало количество иммунореактивных клеток, микроглии и астроцитов в гипоталамусе мышей. Эти клетки играют ключевую роль в иммунной системе и поддержании работы гематоэнцефалического барьера, который регулирует проникновение различных веществ в центральную нервную систему.

Исследователи считают, что эти результаты указывают на возможное воздействие глютена на головной мозг чувствительных к нему организмов.