В ожидании стресса: как неопределенность влияет на наше состояние, показали американские ученые

Страх перед неизвестностью опаснее, чем вы думаете

0:34 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование американских ученых из Чикагского университета выявило, что ожидание и неопределенность могут вызывать серьезный стресс у людей. В ходе эксперимента участникам предлагали выбирать между двумя сценариями, где неопределенность и ожидание играли ключевую роль.

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Результаты показали, что большинство предпочитали быстрее завершить задачу, чтобы избежать ожидания, даже если это не предполагало дополнительного вознаграждения. Ученые считают, что это связано с стремлением избежать негативных ощущений и получить моментальное удовлетворение.