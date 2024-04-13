В ожидании стресса: как неопределенность влияет на наше состояние, показали американские ученые

Исследование американских ученых из Чикагского университета выявило, что ожидание и неопределенность могут вызывать серьезный стресс у людей. В ходе эксперимента участникам предлагали выбирать между двумя сценариями, где неопределенность и ожидание играли ключевую роль.
Результаты показали, что большинство предпочитали быстрее завершить задачу, чтобы избежать ожидания, даже если это не предполагало дополнительного вознаграждения. Ученые считают, что это связано с стремлением избежать негативных ощущений и получить моментальное удовлетворение.
Музкритик ответил на вопрос о своих доходах.