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В ожидании стресса: как неопределенность влияет на наше состояние, показали американские ученые

Страх перед неизвестностью опаснее, чем вы думаете

0:34
Наука

Исследование американских ученых из Чикагского университета выявило, что ожидание и неопределенность могут вызывать серьезный стресс у людей. В ходе эксперимента участникам предлагали выбирать между двумя сценариями, где неопределенность и ожидание играли ключевую роль.

Страх перед неизвестностью опаснее, чем вы думаете
Фото: unsplash.com by Andrew Ly is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Результаты показали, что большинство предпочитали быстрее завершить задачу, чтобы избежать ожидания, даже если это не предполагало дополнительного вознаграждения. Ученые считают, что это связано с стремлением избежать негативных ощущений и получить моментальное удовлетворение.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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