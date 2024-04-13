Россия трудится над созданием защиты от электромагнитного излучения

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"Росэлектроника": мы ведем работу над созданием защиты аппаратуры техники от ЭМИ

1:27
Наука

В Российской Федерации в настоящее время разрабатываются электронные узлы для защиты электроники военной техники от вредного электромагнитного излучения. Об этом РИА Новости сообщили в холдинге "Росэлектроника", входящем в структуру госкорпорации "Ростех".

"Росэлектроника": мы ведем работу над созданием защиты аппаратуры техники от ЭМИ
Фото: atommedia.online by Анатолий Стребелев is licensed under Фонд "Росконкгресс"

Генеральный директор Научно-исследовательского института "Гириконд" Федор Денисенко заявил, что новое поколение керамических фильтров активно создается для укрепления защиты электроники от нежелательного электромагнитного излучения. Проведенные испытания подтвердили, что данные компоненты в полной мере соответствуют заявленным характеристикам.

По его словам, эти новые устройства будут использованы при обновлении и создании новых систем полевой электроники, а также бортовых систем военной и специальной техники. Он отметил, что в настоящее время предприятие готовится к запуску первой серийной партии фильтров для дальнейшего осуществления массового производства.

Согласно публичным данным, сильный электромагнитный импульс (ЭМИ), способный повредить не защищенную технику или вывести ее из строя, возникает, в частности, при ядерных взрывах. Дополнительно, несколько государств, включая Соединенные Штаты, работают над созданием новых боеприпасов, способных генерировать ЭМИ при взрыве, который может повредить электронику противника. Кроме того, активно разрабатываются военные системы направленного электромагнитного воздействия.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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