Наконец-то их удалось разглядеть: в Ирландии отлив обнажил останки оборонительной постройки Бронзового века

Live Science: отлив на западном побережье Ирландии открыл останки оборонительной постройки

1:20 Your browser does not support the audio element. Наука

В результате отлива на западном побережье Ирландии были обнаружены останки оборонительной постройки, предположительно относящейся к крепостным валам Бронзового века.

Фото: Openverse by Arkhipova Marina is licensed under CC BY 4.0

Эти валы были обнаружены археологом Майклом Гиббонсом и состоят из крупных блоков известняка, расположенных на перешейке между островом Колланмор и частью Ирландии, недалеко от деревни Роскэхилл.

Данные об этих валах были известны археологам уже давно, однако только недавно Гиббонсу удалось получить качественные фотографии этого объекта, которые впервые были представлены общественности. Перешеек, где расположены валы, обычно погружен под воду, и поэтому пролегающая по нему дорога доступна только во время отлива.

Протяженность валов составляет около 1,6 километра, и они пересекают перешеек, вероятно, чтобы обеспечить защиту его и острова от атак с суши. Валы имеют разную протяженность: один из них ближе к большому острову имеет длину около 180 метров, в то время как другой, ближе к острову Колланмор, простирается на примерно 250 метров, сообщает Live Science.

Майкл Гиббонс отмечает, что валы были важным элементом обороны в период, когда уровень моря был значительно ниже, чем в настоящее время.